Videogames, fumetti, giochi da tavolo e tornei: esplode Vicomics

VICENZA - Videogames, modellini, giochi da tavolo. E poi gadget da collezione, card game, manga e miniature. Vicenza capitale del fumetto. L'1 e 2 ottobre in Fiera approderà Vicomics, ovvero Vicenza Comics & Games. Per due giorni il complesso di via dell'Oreficeria si trasformerà in una grande mostra mercato che chiamerà a raccolta appassionati del settore e del fantasy, cosplayer, gruppi e associazioni. Con tanto di ospiti.

Special guest, tra gli altri, “Il Capitano” Giorgio Vanni, voce delle sigle di cartoni animati come Dragon Ball, Pokemon, My Hero Academia, e Sabaku no Maiku, conosciuto anche come Mike of The Desert, ovvero Michele Poggi, youtuber e streamer.

Gli amanti dei videogiochi potranno giocare gratuitamente con gli ultimi titoli del momento, mentre i nostalgici troveranno un'area dedicata e retrogames e cabinati.

Non mancheranno postazioni e tornei di esport con un team veneto che promuove il mondo dei videogiochi competitivi attraverso formazione ed eventi. Per tutto il weekend si alterneranno raduni e shooting fotografici professionali fino alla gara cosplay in programma domenica 2 ottobre.

Biglietteria aperta dalle 10 alle 19. Ingresso 8 euro e abbonamento nominale per due giorni a 15 euro acquistando online con DIY Ticket. Bambini ingresso gratuito fino a 6 anni. Ticket alla cassa 12 euro. Informazioni su fieredelfumetto.it