Sinner si allena con un ragazzo affetto da paralisi cerebrale, il video è virale

Arthur Delaye, giocatore di tennis affetto da una paralisi cerebrale ha potuto scambiare qualche palleggio con Jannik Sinner. L'azzurro numero due al mondo si sta preparando per il master di Monte Carlo ma ha voluto comunque regalare un momento che probabilmente il ragazzo non scorderà mai. Il giovane francese sui social lo ha ringraziato infinitamente: “Grazie Jannik per la tua generosità e gentilezza, che bel momento per me come giocatore con disabilità condividere il campo con un giocatore così leggendario“.