Serie A, Juve resta in scia dell'Inter: tonfo del Napoli

Roma e Atalanta hanno pareggiato 1-1, nel match che ha chiuso la 19ma di serie A. Le reti nel primo tempo: Dybala su rigore risponde a Koopmainers. Espulso nel finale per proteste Mourinho. Il tecnico dei giallorossi sarà costretto a saltare la trasferta di San Siro contro il Milan nel prossimo turno di campionato. La Juventus resta aggannciata alla capolista Inter: I bianconeri passano 2-1 in rimonta a Salerno con un gol di Vlahovic nel recupero e restano a -2 dalla vetta. Tonfo del Napoli, sconfitto 3-0 dal Torino. I campioni in carica a 20 lunghezze dall'Inter. Scatto Champions della Lazio che si impone 2-1 a Udine.

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA