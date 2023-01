Cristiano Ronaldo, comincia la nuova vita saudita: l'accoglienza a Riad

Cristiano Ronaldo arriva alla sua nuova vita in Arabia Saudita, nel club Al-Nassr dove ha firmato un contratto stimato in 200 milioni di euro. Il 37enne 5 volte Pallone d'oro è stato accolto dal presidente del club, Musalli Al-Muammar, allo stadio Mrsool Park di Riad dove è arrivato accompagnato dalla compagna georgina Rodriguez e dai figli.

«Il mio lavoro in Europa è finito, non ho nulla da dimostrare. Questa è una nuova sfida in Asia e sono grato al club per avermi dato questa opportunità. Questa sarà una grande sfida sono orgoglioso». Completo grigio, camicia bianca e cravatta azzurra, il portoghese ha affrontato la sua prima conferenza stampa in terra saudita. E intanto nelle strade di Riad lo accoglie la sua immagine su maxi cartelloni.