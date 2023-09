La punizione di Cristiano Ronaldo prende in pieno il cameraman

Prendere una palla in faccia tirata da Cristiano Ronaldo non deve essere piacevole.

Ma è ciò che è capitato a un cameraman durante la partita tra l’Al Hilal e l’Al Raed. Il portoghese si è posizionato per calciare una punizione dal limite dell'area. La palla però non è finita in rete come sperato da CR7, ma ha colpito in testa un cameraman piazzato dietro la porta. Il tiro potentissimo ha stordito l’uomo, che ha mostrato anche un gesto di stizza per essere capitato nel posto sbagliato. L’Al Hilal alla fine ha vinto per tre a uno.