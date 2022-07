Totti e Ilary Blasi, Vladimir Luxuria parla della separazione: cosa ha rivelato

In una recente intervista, Vladimir Luxuria ha parlato di Francesco Totti ed Ilary Blasi e della loro separazione. Alla domanda, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha raccontato cosa ha notato nella conduttrice durante il reality show di casa Mediaset.

