Taylor Swift, l'entusiasmo dei fan crea un effetto "terremoto" di magnitudo di 2.3

L'eccesso di entusiasmo dei fan ai concerti di Taylor Swift a Seattle, nello stato di Washington, ha creato un effetto terremoto. Lo si legge sul sito della Cnn, che a sua volta ha citato il sismologo Jackie Caplan-Auerbach. Il fenomeno ribattezzato Swift Quake è paragonabile ad un'attività sismica equivalente a un terremoto di magnitudo 2,3 sulla scala Richter. Non è la prima volta tuttavia che a Seattle si registra un evento del genere. Nel 2011 ci fu la cosiddetta Beast Quake quando i fan della squadra di football Seattle Seahawks esultarono per il touchdown del running back (ruolo del corridore), Marshawn Beast Mode Lynch durante una partita di playoff contro i New Orleans Saints. Taylor Swift è attualmente impegnata con il suo Eras Tour che si concluderà il 17 agosto del 2024. Londra. La prossima data negli Stati Uniti sarà il 3 agosto in California