Isola dei famosi, troppo cocco fa male? Il possibile problema di salute per i naufraghi

Uno dei programmi televisivi più popolari al momento è l'Isola dei Famosi, dove uno degli alimenti più presenti nella dieta dei naufraghi è il cocco, che tutti mangiano praticamente sempre, ogni giorno, ad ogni momento. Tuttavia, questo solleva una domanda importante tra i telespettatori del reality show di casa Mediaset: il consumo eccessivo di cocco è realmente benefico per la salute dei concorrenti? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music by Korben MKdB