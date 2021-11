The Crown 5, scoppia il caso su Lady Diana: infangata la sua memoria, la reazione di Harry

Colpo di scena per gli appassionati di The Crown, che è giunto alla quinta attesissima stagione e ha visto il prezioso aiuto alla sceneggiatura di Jemima Kham, amica intima di Lady Diana, che tuttavia ora ha lasciato il progetto. Alla base della scelta non solo la fine della relazione col creatore della serie Netflix Peter Morgan ma anche e soprattutto l’insoddisfazione e la delusione per il risultato finale nel tratteggiare il personaggio della compianta mamma di William e Harry (interpretata da Elizabeth Debicki). Invocato l'intervento del Principe Harry contro Netflix: «Dovrebbe strappare il contratto con Netflix e proteggere la figura di sua mamma senza pensare ai soldi». La reazione del duca di Sussex

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Meghan Markle: orologio, braccialetti e anello da mezzo milione di... IL CASO Il principe William furioso con The Crown per l'intervista... ROYAL FAMILY William come Diana, Carlo geloso di lui: «Non lo sopporta...

(Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)