Grande Fratello, primo caso di bestemmia nella nuova edizione: come reagirà Pier Silvio Berlusconi?

Al Grande Fratello è emerso un presunto caso di bestemmia pronunciata da Claudio Roma, il veterinario di 34 anni della riviera romagnola.

Un video condiviso sui social mostra l'uomo pronunciare la parola "Dio", ma le parole precedenti non sono chiare a causa dell'audio disturbato, generando diverse ipotesi. Gli autori del Grande Fratello stanno esaminando l'audio per chiarire la situazione. Tuttavia, la produzione è consapevole che iniziare una serie di squalifiche potrebbe generare un effetto domino e una caccia alle streghe, compromettendo il programma. In tanti hanno ipotizzato la preoccupazione di Pier Silvio Berlusconi all'idea di vedere il Grande Fratello 8 macchiato da questa controversia, poiché il programma era stato pensato per una ripartenza pulita e priva di scandali.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music by Korben

