Gf Vip, Oriana attacca il gioco degli autori e viene censurata: cosa ha detto ieri sera

Nella casa del Gf Vip, per alcuni concorrenti il malumore è alle stelle, soprattutto dopo l'ultima puntata in diretta dove Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di redarguirli. Oriana Marzoli è apparsa particolarmente innervosita dal trattamento che le è stato riservato. Parlando con Micol e Nicole, la ragazza ha spiegato come secondo lei gli autori avrebbero tagliato alcune sue parti di dialogo montandole insieme e di come i toni siano stati esagerati nei suoi confronti.

Gf Vip, Oriana contro gli autori

Secondo molti utenti, però, mentre Oriana parlava, la regia ha censurato i microfoni, cambiando inquadratura durante la diretta nella casa. In un'altra discussione con Luca Onestini e Ivana Mrazova, Oriana ha nuovamente ripreso l'argomento, affermando che «Fuori mi ubriaco, qua no. Come faccio a essere ubriaca con una bottiglia per 20 persone? Non ho capito perché questo clima... È troppo esagerato»

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com