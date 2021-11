Gf Vip, il record “piccante” di Gianmaria nella casa: la confessione a Miriana nella camera da letto

Dopo oltre 100 giorni chiusi nella casa del Gf Vip, i concorrenti non ce la fanno più e si lasciano andare a confessioni piccanti. I protagonisti stavolta sono Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Chiusi in camera da letto i vipponi si sono raccontati, e se Gianmaria è dal 6 settembre (quindi dal giorno rima di inizio quarantena per entrare nel programma) che non ha rapporti fisici Miriana cerca soluzioni per avere initmità all'interno del loft di Cinecittà. Parole che non sono passate inosservare ai telespettatori che sui social si sono scatenati. «Dopo Soleil e Sophie ora tocca a Miriana. E poi la gatta morta è Soleil».

Gf Vip, Antinolfi non si arrende

La parabola (non si sa ancora se discendente o ascendente) dell'imprenditore fa discutere. Antinolfi all'ingresso della casa ci ha riprovato con la sua ex, Soleil ma ha preso un mega palo, poi si è ricordato di avere una fidanzata fuori che dopo essere entrata per una breve apparizione nella casa è stata mollata in diretta per Sophie. Ma anche la ex di Uomini e Donne ha dato un due di picche a Gianmaria che con la coda tra le gambe ha battuto la ritirata. Ora gli utenti si chiedo se è arrivato il turno di Miriana. Ma nel frattempo i discorsi hot tra i due non piacciono. «Censurano tutto e lasciano che Gianmaria e Miriana parlino di astinenza»

