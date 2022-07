Dissing tra Fedez e Selvaggia Luccarelli: «Io un mostro? Tu sei peggio» Video

(Adnkronos) - "Io sono un mostro? Tu sei peggio". Fedez, dal proprio profilo Instagram, risponde alle critiche di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha preso di mira il rapper per un'immagine che l'artista ha pubblicato online. Fedez ha posato in compagnia di un addetto alla sicurezza nei concerti, diventato virale negli ultimi giorni per le reazioni durante le esibizioni 'non propriamente memorabili' di alcuni artisti. «Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto», le parole di Lucarelli per commentare l'immagine postata da Fedez.