Fedez, è scontro con Selvaggia Lucarelli: «Pensi di essere migliore di me? Ricordati cosa hai fatto in passato»

Fedez e Chiara Ferragni continuano a essere nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Ora la giornalista accusa il rapper di approfittarsi sempre di personaggi che diventano virali per acquisire piu' follower. E così avrebbe fatto anche dopo LoveMi. Al concerto di Piazza Duomo a Milano, l'addetto alla sicurezza Ivano Monzani è diventato famoso per le sue espressioni facciali riprese dalle telecamere durante le esibizioni del cantante, e l'uomo diventa un meme.

Fedez sbotta all'attaco di Selvaggia Lucarelli

Ivano è diventato, pur non volendo, un personaggio noto e così Fedez ha postato sui social un video assieme a lui. Mossa che sembra non essere stata gradita dalla Lucarelli la quale posta una foto di Fedez e Ivano con delle parole decisamente forti: «Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto». La critica della Lucarelli, a cui non sfugge nulla, è partita.

«Schifosa battuta sessista» è scontro tra Selvaggia Lucarelli e Salmo. Il rapper: «Falla finita, il vittimismo è passato. Forse»

Cosa è successo

Fderico, che ormai si dice esausto dai continui attacchi a lui e alla sua famiglia: «Oggi cara Selvaggia Lucarelli voglio farti un regalo», esordisce così il marito dell'imprenditrice digitale che sottolinea che ora vista l'assenza della moglie a casa non riesce a trattenersi e deve replicare: Ora che Chiara non c'è e non può trattenere devo dirti quello che penso». testo e parlato si interscambiano nelle stories Istagram.

La dura replica

«Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti». Fedez ha poi spiegato quanto accaduto la sera prima: «Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente e ho fatto un video di dieci secondi. E quindi? Sono un mostro? Ma anche se fosse tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio, fai di peggio».

Così l'artista posta due momenti storici in cui a detta sua anche la giornalista avrebbe approfittato di persone o fatti per avere popolarità. Ad esempio il video hard privato di Belen Rodriguez che tanto fece scalpore. «Oh no, tu non fai sciacallaggio, no no no», ha scritto Fedez a corredo del girato del 2016. «Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi che non c’è mia moglie a placarmi, potrei andare avanti all’infinito. Io e te non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me. Forse dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto. O quando dici che io faccio schifo quando parlo del mio psicologo, per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica».

Il pentimento

Dopo lo sfogo arriva però il "pentimento": «Sono deluso da me stesso in questo momento. Dopo quello che mi era successo mi ero ripromesso di dedicare il tempo che la vita mi ha dato a disposizione e questa invece è una terribile perdita di tempo». Sì è un Fedez nuovo dopo la malattia. L'aver scoperto di avere un tumore al pancreas e l'essersi poi sottoposto a un intervento d'urgenza ha ristabilito le priorità per il cantante come lui stesso ha detto piu' volte. «Quindi ragazzi un consiglio, non perdete tempo dietro a persone inutili. Non fate la stessa strxxxata che ho fatto io»