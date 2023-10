Fedez, Luis Sal sui social dopo il ricovero dell'ex amico: quel messaggio "frecciatina" è per lui?

L'assenza di Luis Sal dai canali social era stata notata da molti, poiché l'entusiasta youtuber sembrava essersi ritirato dal mondo della rete da diversi mesi. Questo silenzio ha seguito una sua celebre apparizione, ovvero il momento in cui aveva risposto pubblicamente a Fedez riguardo alla fine della loro collaborazione nel progetto "Muschio Selvaggio".

Un evento che aveva suscitato molte discussioni e domande tra i fan di entrambi. Tuttavia, di recente, Luis Sal ha fatto un ritorno sorprendente sui social, proprio nel momento in cui il suo ex amico e collega, Fedez, è stato colpito da un malore che ha destato preoccupazione tra i suoi sostenitori. Questa coincidenza non è passata inosservata, e molti si sono chiesti se ci fosse un nesso tra il ritorno di Luis e la situazione del rapper e marito di Chiara Ferragni. Le speculazioni riguardanti il possibile significato di questo ritorno si sono moltiplicate. Alcuni credono che il messaggio di Luis sui social sia un modo sottile per lanciare una frecciatina a Fedez o, forse, un tentativo di richiamare l'attenzione su di sé. Ad ogni modo, è importante notare che la vera intenzione di Luis rimane avvolta nel mistero, e potrebbe essere aperta a diverse interpretazioni. L'unica cosa certa è che il ritorno di Luis Sal sui social è stato accolto con interesse e sorpresa dalla sua vasta base di fan, che ora si interrogano sulle dinamiche che si celano dietro a questo gesto. Sarà solo il tempo a svelare se ciò avrà un impatto significativo sul suo definitivo ritorno, nonché sul rapporto con Fedez e su come si svilupperanno le vicende dei due noti personaggi del mondo dell'intrattenimento online.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Fonti RAI svelano il vero motivo del NO a Fedez per l'intervista a Belve: la verità