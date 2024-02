Emma Marrone in accappatoio dal balcone canta "Apnea" ai fan a Sanremo

(Agenzia Vista) Sanremo, 7 febbraio 2024 Il Festival di Sanremo 2024 è appena iniziato, ma non mancano gli episodi curiosi: nella mattina successiva alla prima serata, Emma Marrone si è affacciata dal balcone in accappatoio e ha intonato la sua canzone “Apnea” insieme ai fan presenti in strada, di fronte all’albergo. Fonte Video X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 16:32

