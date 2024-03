Don Matteo 14 rinviato in autunno per "colpa" dell'Europa League? Utenti furiosi per la notizia

I telespettatori più affezionati erano in attesa dell'inizio di, la nuova stagione del celebre mistery di Rai Uno con protagonista Raoul Bova , che sarebbe dovuto andare in onda a partire dal mese di aprile. Tuttavia, secondo le notizie e le indiscrezioni che arrivano dal mondo della televisione, pare proprio che la serie non andrà in onda questa primavera ma sarà rinviata ad una data più lontana nel tempo... Il motivo è da ricercarsi in una serie di eventi che sostituiranno la celebre fiction: le partite di Europa League, dove le squadre italiane impegnate sono ben tre, ovvero Milan, Roma e Atalanta. A molti, però, non va affatto giù questa notizia, tanto che non mancano le proteste. Basta farsi un giro sui social per accorgersene. Photo credits: Shutterstock, Kikapress ; music by Korben MKdB