Addio all'attrice Catherine Spaak

Addio all'attrice e conduttrice televisiva Catherine Spaak, morta a 77 anni in una clinica romana. Nel 2020 era stata colpita da un'emorragia cerebrale. Anche ballerina e cantante era nata in Francia da famiglia belga nel 1945 ma naturalizzata italiana: nel BelPaese aveva conosciuto la fama fin dagli anni '60. Il debutto nel cinema italiano ad appena 15 anni. Presente anche in televisione, fu conduttrice di diversi programmi tv. Con la sua eleganza, è diventata un modello di stile per le ragazze italiane dell'epoca. (Lapresse)