Afghanistan, Benigni: «Tragedia che rende profugo il mio cuore»

(Agenzia Vista) Firenze, 28 agosto 2021 "Le immagini che vediamo dall'Afghanistan sono di una tragedia estrema. Dobbiamo aiutarli, non c'è un'altra maniera", così Roberto Benigni durante la cerimonia di premiazione del Premio Viareggio-Rèpaci. "Stiamo vivendo in un mondo di profughi", ha aggiunto: "Ha ragione Edith Bruck, e il mio cuore è profugo a vedere le madri che gettano i bambini oltre il filo spinato. Quelle sono tutte le facce di Cristo e non possiamo che aiutare quelle persone. Non c'è altro da fare".

