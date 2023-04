Antonella Fiordelisi, like galeotto alla festa del GfVip scatena i fan di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Cosa è successo

Durante la festa del GfVip, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno trascorso del tempo con i loro amici, ma questo è sembrato un pretesto per far insorgere Antonella Fiordelisi. L'ex schermitrice, infatti, ha messo like ad un tweet che criticava la coppia, nel bel mezzo dei festeggiamenti, sostenendo che non sembravano innamorati come lei ed Edoardo Donnamaria.

Il like galeotto di Antonella Fiordelisi

I fan degli "Incorvassi" hanno notato i like di Antonella e l'hanno criticata su Twitter per il suo comportamento, ma secondo altri non c'è da stupirsi e questo atteggiamento non sarebbe di certo una novità. C'è infatti chi ricorda molto bene che, durante il reality, Antonella ha dichiarato che lei e Donnamaria faranno più figli rispetto a Micol ed Edoardo, aggiungendo che lei e il suo compagno fanno sul serio, si sposeranno e avranno due figli. Antonella ha praticamente sfidato Micol a vedere chi farà più figli e durerà di più con il proprio partner.

