Natale e Quale, Alessandro Greco conquista tutti e gli spettatori insorgono sui social: «Lo rivogliamo in tv»

Nella settimana dedicata a Telethon dalla Rai, il 17 dicembre è andato in onda uno speciale di Tale e Quale Show intitolato Natale e Quale, al quale hanno partecipato diversi volti delle scorse edizioni del programma condotto da Carlo Conti, tra i quali Alessandro Greco . In molti sono rimasti stupiti del ritorno in tv dello storico conduttore di Furore, tanto da chiedere a gran voce alla Rai un suo rientro in pompa magna nel palinsesto delle sue reti televisive. Ma cosa succederà? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB