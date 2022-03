Sparatoria a Caporiacco: morto un anziano, ferita una giovane

Tragedia a Colloredo di Monte Albano, in provincia di Udine: nella frazione di Caporiacco, è stata trovata una persona priva di vita per ferite da arma da fuoco e una seconda si trova in gravi condizioni in ospedale. «Siamo sgomenti e increduli per quanto accaduto», lo ha detto Luca Ovan, il sindaco di Colloredo. «L'uomo trovato morto è uno storico concittadino - ha concluso l'amministratore locale - anche se qualcuno mi riferisce che da poche settimane aveva trasferito la propria residenza a Majano. Ma preferisco non aggiungere dettagli fino a che gli investigatori non ufficializzeranno le identità delle persone coinvolte».