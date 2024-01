Salute, avere un bel sorriso può cambiare la vita alle persone

Il Dottor Michele Inzaghi è un dentista, direttore sanitario dello Studio MySmile di Settimo Milanese, e la sua filosofia è decisamente innovativa: "Ho recentemente scritto un libro, Il Sorriso Magnetico, nel quale spiego la relazione tra il miglioramento dell'aspetto estetico del proprio sorriso ed il miglioramento della salute e del benessere psicofisico di ciascuno di noi.

La ritrovata fiducia in se stessi impatta fortemente sulla psiche e sulla ritrovata voglia di vivere e si traduce in migliori relazioni sia sociali che professionali. Spesso le persone preferiscono non frequentare parenti e amici per la vergogna di mostrare i difetti dei propri denti. Ecco, intervenire, significa interrompere quella catena di rinunce a cui spesso ci auto-condanniamo per la paura del dentista o per costi eccessivi. È per questo che ho voluto scrivere il mio volume, per sfatare i falsi miti che impediscono alle persone di vivere una vita serena ed appagante. Il libro non è un manuale di odontoiatria ma una sorta di incentivo per chi tentenna a ritrovare la propria serenità". Il sorriso del resto è l'arma più potente per aumentare la propria autostima, per affrontare con sicurezza le relazioni personali e per affermarsi nel proprio ambito professionale: "L'odontoiatria -dice ancora Inzaghi- viene spesso vista come una branca medica minore ed al proprio interno gli interventi di natura estetica vengono purtroppo considerati di secondaria importanza. In realtà, come sostengo nel mio libro, c'è una relazione diretta tra sorriso e salute perché un sorriso non curato ha ricadute negative, sia in termini di salute generale che in termini di benessere psico-fisico, limitando in maniera importante la sfera emotiva e sociale".

Da qui l'importanza di affidarsi agli specialisti del settore ed effettuare le terapie necessarie per ottenere il sorriso dei propri sogni. "Il tipo di trattamento -secondo il dottor Inzaghi- è diverso da paziente a paziente, non si può standardizzare un protocollo perché ogni paziente ha problemi ed esigenze diverse. Quello che noi facciamo -continua Inzaghi- è affidarci ad un metodo che abbiamo chiamato PFC (Posizione, Forma, Colore) che ci permette di analizzare e risolvere tutte le problematiche che si possono riscontrare, anche nel caso si presentino contemporaneamente".

Il metodo PFC -Posizione, Forma, Color., affronta i vari aspetti che possono influenzare l'estetica del sorriso e che , una volta risolti, possono far ritrovare l'armonia desiderata. "Non basta -conclude Inzaghi- raddrizzare i denti perché la bocca ritrovi una configurazione ideale. Potrebbe servire sbiancarli, laddove è necessario, oppure prevedere l'uso delle faccette per garantire una forma più congeniale. Questo per dire che non esiste un'unica soluzione ma il nostro lavoro deve essere volto a una valutazione approfondita e personalizzata. Le tecnologie, sempre più raffinate, ci aiutano in tal senso ma ci permettono anche di far vedere al paziente il risultato finale prima di iniziare i trattamenti decisi. Il che, a mio giudizio, incentiva e non poco il paziente. Si tratta di un'arma, chiamiamola così, per azzerare le ultime resistenze e per ritrovare finalmente quel sorriso tanto desiderato".