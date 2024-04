L'elicottero resta senza carburante in volo: il pilota lo spinge fino alla stazione di servizio per fare benzina

Un piccolo elicottero è atterrato e ha fatto rifornimento in una stazione di servizio in Romania, tra lo stupore dei presenti.

L'episodio è avvenuto la scorsa settimana a Curtea de Arges, piccola cittadina nella regione della Muntenia. Il pilota, un tedesco, ha spinto l'elicottero, modello Robinson R44, fino alla pompa per fare rifornimento. Le immagini sono diventate virali sui social, mentre la polizia romena ha avviato un'indagine per accertare l'accaduto.

Molto probabilmente il velivolo, con un'autonomia di circa 500 km, è rimasto senza carburante e il pilota ha deciso di atterrare alla stazione di servizio più vicina. Come riferiscono i media locali, l'elicottero è stato spinto fino alla pompa di benzina e ha fatto rifornimento, per poi decollare, mentre clienti e passanti hanno filmato la curiosa scena. Normalmente questo tipo di elicottero utilizza un carburante chiamato Avgas, ma in caso di emergenza può essere alimentato anche a benzina. Il Robinson R44 è un elicottero leggero prodotto dalla Robinson Helicopter Company dal 1992 e può trasportare fino a tre passeggeri oltre al pilota.