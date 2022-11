Re Carlo, gli errori di ortografia sul profilo della famiglia reale: il tweet cancellato, ecco cosa c'era scritto

Domenica scorsa re Carlo ha celebrato il suo primo Giorno della Memoria da quando è salito al trono mentre la nazione è rimasta in silenzio per due minuti in memoria dei caduti dalla prima guerra mondiale. Il neo sovrano ha deposto la tradizionale ghirlanda di papaveri al cenotafio nel centro di Londra, dopo le numerose polemiche per cui la ghirlanda del Principe Harry e quella di Andrea sono misteriosamente scomparse. Le cose si sono svolte con un piccolo grande fuori programma: una serie di gaffe e errori ortografici da parte dei social media manager della Famiglia Reale hanno animato la ricorrenza in memoria dei caduti della Grande Guerra. L' account Twitter della famiglia reale è stato costretto a cancellare il suo post del Giorno della Memoria dopo che sono state commesse alcune sviste: il terzo tentativo è stato quello buono, ecco cosa c'era scritto

Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com