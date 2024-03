Re Carlo in un videomessaggio: «Servirò al meglio delle mie possibilità»

"Nelle ultime settimane, sono stato profondamente toccato dai tuoi auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute e in cambio non posso che continuare a servirvi al meglio delle mie capacità in tutto il Commonwealth", le parole di Re Carlo III in un discorso registrato per celebrare il 75 anniversario del Commonwealth dopo la diagnosi di cancro. / Youtube The Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

