Pupo canta "Gelato al cioccolato" al Cremlino. Tre ore di concerto a Mosca (con l'appello alla pace)

"Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi". Con queste parole, dette un po' in lingua locale e un po' in italiano, Pupo ha concluso questa sera le tre ore di concerto davanti al pubblico che gremiva l'immensa sala del Palazzo di Stato del Cremlino, in epoca sovietica sede dei congressi del Pcus, situato a poche centinaia di metri da quello presidenziale.