Orso irrompe al matrimonio, invitati rimangono immobili e filmano la scena

Un orso ha interrotto un matrimonio in Messico, come si vede in un video pubblicato da un utente su TikTok, che ha già ottenuto più di 183.000 mi piace e quasi 3.000 commenti. Nella registrazione, è possibile vedere l'animale che annusa un tavolo vuoto, mentre una donna lo registra a pochi metri di distanza. Allo stesso tempo, si sentono diverse persone fare rumore con l'intento di spaventarlo. Ma, l'orso si avvicina ad un altro tavolo occupato da alcuni ospiti intervenuti alle nozze, uno dei quali grida: «Non muoverti!», mentre un altro continua a mangiare. Poco dopo, l'animale abbandona il banchetto, lasciando molti in preda allo spavento.

