Stellantis, Meloni: «Bizzarro quanto ho letto, mai incentivi a una sola azienda»

(Agenzia Vista) Tokyo, 5 febbraio 2024 “Se ci sarà un impegno del governo diretto in Stellantis? Non so cosa si intende esattamente. Quello che io in Parlamento è quello che ribadisco. Chiaramente noi siamo interessati ad ogni forma di investimento che può produrre posti di lavoro. Siamo molto attenti al campo dell'automotive, il rapporto deve essere equilibrato”. Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del bilaterale a Tokyo col primo ministro giapponese Fumio Kishida. “Ho letto alcune dichiarazioni, per esempio di Tavares, sugli incentivi e devo dire la verità - ha spiegato -: non ho trovato questa intervista, e mi sarebbe sembrato un pò curioso perché penso che l’amministratore delegato di una grande società sappia che gli incentivi di un governo non possono essere rivolti a un'azienda nello specifico. E penso che si sappia anche che noi abbiamo appena investito un miliardo di euro circa sugli ecoincentivi. Quindi quello che ho letto mi è parso abbastanza bizzarro. Dopodiché noi siamo sempre disponibili e aperti per tutto quello che può produrre in Italia posto di lavoro, chiaramente se invece si ritiene che produrre in altre nazioni, dove c'è un costo di produzione inferiore, sia meglio non posso dire niente, però non mi si dica che l'auto che viene prodotta è italiana, e non la si venda come italiana”. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: 6 Febbraio, 07:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA