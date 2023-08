Meghan Markle, il brutto regalo ricevuto dalla famiglia reale: l'affronto per il suo compleanno

Il 4 agosto scorso, Meghan Markle ha celebrato con gioia il suo 42° compleanno insieme al principe Harry e ai figli, Archie e Lilibet.

Tuttavia – anche se può non essere poi così tanto una sorpresa – sembra proprio che la Royal Family britannica le abbia destinato un dono che ha lasciato a desiderare. Sembrerebbe che la Duchessa di Sussex si sia trovata di fronte a quello che viene descritto come l'insulto più significativo che avrebbe mai potuto immaginare, proveniente dai parenti del suo coniuge. Con loro, lo sappiamo, i rapporti non sono affatto idilliaci. Ma quale potrebbe essere stata la natura di tale evento che ha destato tanto clamore? E, soprattutto, perché questo “affronto” sta facendo così tanto rumore? Andiamo a scoprirlo insieme.

