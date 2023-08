Marta Fascina riappare in pubblico per la prima volta: l'arrivo allo stadio di Monza per il Trofeo Berlusconi

Riappare in pubblico Marta Fascina . L'ultima compagna di Silvio Berlusconi è arrivata allo stadio U-Power di Monza per assistere alla prima edizione del Trofeo intitolato all'ex presidente del club brianzolo e del Milan. Alle 21 i padroni di casa sono scesi in campo per sfidare i Rossoneri davanti a uno stadio gremito. Fascina, in abito lungo blu, assiste all'incontro insieme a Pier Silvio, secondogenito dell'ex premier e leader di Forza Italia, cui spetta l'onore di premiare il club vincitore.