Kate Middleton, il "papà pratico" William presente a tempo pieno: «Non è turbato»

Il Principe William non «è turbato dall'occuparsi dei figli», il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis, mentre la Principessa del Galles si riprende da un intervento chirurgico addominale. Il Principe del Galles, 41 anni, è descritto come un padre molto coinvolto nell'articolo del Daily Mail, dopo essere stato visto accompagnare i figli alla Lambrook School nel Berkshire. La scorsa settimana, la famiglia reale ha annunciato che Kate Middleton, 41 anni, ha subito un intervento chirurgico programmato e dovrà riprendersi per un massimo di tre mesi. Secondo una fonte interna ripresa anche da "Hello!", la comunità di genitori della scuola è rimasta scioccata dalla notizia dell'operazione di Kate ma il Principe William, spesso presente alla scuola e agli eventi, è abituato a prendersi cura dei bambini e a gestire le loro attività quotidiane. Inoltre, è stato confermato che il Principe William ha posticipato numerosi impegni ufficiali e non svolgerà doveri ufficiali mentre la moglie è in ospedale, e nemmeno immediatamente dopo il suo ritorno a casa.

I genitori della scuola Lambrook offriranno il loro aiuto a William nelle prossime settimane.