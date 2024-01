Kate Middleton ricoverata, il principe Harry gli ha inviato un messaggio di pronta guarigione: è l'ora della pace?

La principessa del Galles, Kate Middleton, è attualmente in ospedale dopo un intervento chirurgico addominale, ricevendo numerosi messaggi di sostegno.

Nonostante la faida che persiste tra il principe Harry, Meghan Markle e il resto della famiglia reale britannica, sembra che abbiano contattato Kate Middleton per inviare i loro auguri. Secondo alcune fonti, i Sussex avrebbero inviato un messaggio simile anche a re Carlo III, per l'operazione programmata per un problema alla prostata. Stando alle indiscrezioni, Harry potrebbe aver appreso della diagnosi di suo padre attraverso i media. Harry e Meghan avrebbero quindi contattato entrambi i reali per esprimere preoccupazione e inviare auguri di pronta guarigione riguardo alla loro salute. Alcuni esperti di linguaggio del corpo hanno analizzato anche la postura del principe Harry durante la famosa intervista rilasciata in esclusiva a Tom Bradby per ITV. Secondo Judi James, il principe ha così rivelato i suoi reali sentimenti verso la cognata Kate Middleton. Harry ha spiegato che tra sua moglie Meghan Markle e la principessa del Galles c'era stata tensione fin dal principio, dovuta al passato di attrice di Meghan. L'esperta di linguaggio del corpo ha dichiarato al Mirror che, mentre Harry parlava, "Ha usato segnali contrastanti che facevano sembrare molte delle sue emozioni ancora piuttosto crude [...] I suoi gesti e il modo in cui si allontanava da alcuni argomenti più difficili o usava affermazioni non specifiche suggerivano rabbia, risentimento e rettitudine".

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- Kate Middleton, relazione molto stretta con il principe Harry nei primi anni del suo matrimonio con William: cosa è emerso nelle ultime ore