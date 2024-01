Kate Middleton ricoverata, chi è la tata Teresa Turrion Borrallo che si occupa dei figli: tra le abilità "schivare i paparazzi" e "guidare in condizioni estreme"

Kate Middleton è ancora ricoverata alla London Clinic dopo aver subito un intervento chirurgico addominale, come ha annunciato Kensington Palace.

La principessa del Galles rimarrà in convalescenza un paio di settimane. A casa a prendersi cura dei suoi figli, il principe George, la principessa Charlotte e Louis sarà il principe William, che ha disdetto tutti gli impegni istituzionali. Ma ad aiutarlo ci sarà la tata dei bambini, Maria Teresa Turrion Borrallo, e i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton. I Middleton vivono nel villaggio di Bucklebury, a circa 40 minuti di auto dalla casa della famiglia gallese, Adelaide Cottage.

Chi è la tata

La tata spagnola Maria, che ha studiato al prestigioso Norland College di Bath, lavora per i reali dal 2014, quando George aveva otto mesi. All'epoca, un insider disse a "Hello!" che Maria aveva già "lavorato per altre famiglie di alto profilo e fu da lì che Kate e William hanno sentito parlare di lei fino ad assumerla". La tata non è sposata e non ha un fidanzato, la sua vita è totalmente dedicata alla famiglia con cui lavora, «è sposata con il lavoro». La nanny reale ha imparato varie abilità utili durante la sua permanenza al Norland College, come schivare i paparazzi, guidare in condizioni climatiche estreme e, cosa più sorprendente, l'arte marziale del Taekwondo per situazioni potenzialmente pericolose.

Lo stipendio

Ma quanto guadagna la “Mary Poppins” spagnola alla corte dei Principi di Galles? Stando agli esperti reali, per i suoi servizi la bambinaia riceve uno stipendio pari a 120 mila sterline all’anno, oltre 140 mila euro al cambio attuale. Una cifra davvero molto alta, in linea del resto con la responsabilità elevata di doversi curare dei piccoli dei futuri sovrani della monarchia britannica e con la professionalità che tutti le riconoscono.

I genitori di Kate

Intanto la presenza di nonna Carole si fa sentire, ed era stata lei a parlarne in primis: «Mi arrampico sugli alberi e attraverso il tunnel del parco giochi", ha detto al magazine Good Housekeeping "Finché potrò, è quello che farò. Cucino con loro, vado in giro a ballare, andiamo in giro in bicicletta».