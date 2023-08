Belen e l'amore, la showgirl pubblica le foto dei suoi ex: ecco come li ricorda sui social

Le storie d'amore disono da sempre una faccenda pubblica che interessa tutti i suoi fan, soprattutto quando i suoi fidanzati diventano ex... in molti hanno infatti notato che la showgirl, nonostante ne abbia cancellate molte, ha mantenuto sul suo profilo Instagram alcune immagini riferite alle sue storie d'amore passate e, in particolare, a quelle con i padri dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì, ovvero. Ma perché mai le avrà mantenute sul suo profilo? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB