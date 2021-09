Dieta, cosa mangiare per combattere le malattie cardiovascolari: le indicazioni della nutrizionista

L'alimentazione svolge un ruolo fondamentale per tutte le funzioni del nostro corpo, insieme allo stile di via però è uno di quegli elementi che determinano la salute del nostro sistema cardiovascolare. In natura esistono degli alimenti che grazie alle loro proprietà sono particolarmente protettivi, ecco perché è molto consigliato sceglierli rispetto ad altri cibi. La nutrizionista Lucilla Titta in questo video fa un elenco completo di tutti quegli alimenti "amici" del cuore. A partire dai cibi che contengono antocianine, come frutti di bosco e radicchio, fino agli alimenti ricchi di fibre, come i cereali.

Cibi, ecco gli amici della nostra salute

In meno di 2 minuti, ecco la spiegazione completa su quali cibi scegliere e come agiscono sul nostro sistema cardiovascolare.