Nella Pordenone di Bidinot scenari apocalittici davanti al Leomajor: il video che fa paura

PORDENONE - C'era la Pordenone del futuro, e faceva sinceramente meno paura, anche se un po' di angoscia per uno scenario piuttosto asettico la metteva. Questa, invece, mette proprio i brividi. È l'ennesimo lavoro di Alberto Bidinot, il giovane che si diverte a "disegnare" al computer le città e i possibili loro sviluppi. Stavolta però non c'è nulla di divertente, perché la Pordenone immaginata dal ragazzo di Fiume Veneto è una città che vive uno scenario post apocalittico. I molti appassionati della serie tv "The Walking dead" avranno riconosciuto sicuramente delle similitudini. L'atmosfera, infatti, è quella di un mondo in mano agli zoombie, anche se i morti viventi non si vedono nel filmato elaborato da Bidinot. Portando il tutto su un piano purtroppo non così inverosimile, si potrebbe allo stesso tempo pensare che la Pordenone dell'ultimo video sia stata vittima di un inverno nucleare.