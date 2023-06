Un “casolare biblioteca” sulle colline del Prosecco per raccontare ai turisti cultura e tradizioni

Il Belvedere La Farra è un antico casolare immerso tra i vigneti della Conegliano Valdobbiade Prosecco superiore Docg, adibito non solo a luogo di degustazioni, ma anche a destinazione culturale per far conoscere ai turisti storia e tradizioni di queste belle colline. A tale scopo è stata realizzata al suo interno una biblioteca con i libri di Andrea Zanzotto e di altri scrittori locali. Testi a disposizione dei visitatori che possono dedicarsi alla lettura proprio davanti al quel paesaggio collinare tanto amato e decantato da Zanzotto. È stato realizzato dai fratelli Nardi, titolari della cantina La Farra.

video di Andrea Ciprian