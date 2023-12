Zelensky: «Avvio negoziati di adesione all'Ue è vittoria per l'Ucraina»

l presidente Volodymyr Zelensky si è congratulato con gli ucraini a seguito della decisione dell'Unione Europea di aprire i negoziati di adesione del Paese.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato la decisione - che prevede anche l'avvio di negoziati con la Moldavia - come "un chiaro segnale di speranza per il loro popolo e per il nostro continente". Per il presidente ucraino si tratta di una vittoria per il suo Paese devastato dalla guerra e per tutta l'Europa.

"Oggi abbiamo deciso di avviare i negoziati per l'adesione all'Ue - ha detto Zelensky - dopo questo passo, ce ne saranno altri. È un grande lavoro: integrare lo Stato, tutte le istituzioni, tutte le norme, tutto questo nell'Unione Europea, lo faremo. L'Ucraina ha dimostrato più di una volta di cosa è capace. Ci sarà un'altra decisione vittoriosa, ci sarà un momento in cui potremo festeggiare l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Ora in Ucraina molte persone sono di buon umore e questo è importante, è una motivazione. Mi congratulo con tutti voi, ognuno di voi, per il vostro successo. Tutti noi, che rafforziamo l'unità dell'Europa con l'unità dell'Ucraina, abbiamo avuto successo".