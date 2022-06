L'astronauta Samantha Cristoforetti, in missione per l'Agenzia spaziale europea (Esa), ha immortalato dallo spazio l'eruzione dell'Etna del 3 giugno. E poi ha condiviso le immagini sui social. «Sembra che stia accadendo qualcosa lì... l'eruzione dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa» ha scritto in inglese su Twitter.