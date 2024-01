Eruzione in Islanda, la colata lavica raggiunge le case di Grindavik

Una nuova colata lavica, originatasi da una fessura apertasi nel vulcano nei pressi di Grindavík, si è estesa fino alle case nella parte settentrionale della città. La città di Grindavík è stata evacuata completamente la notte scorsa, subito dopo la prima scossa sismica. La lava scorre dalla fessura in direzione sud, dirigendosi verso una zona residenziale. Dorvaldur Dórdarson, professore di vulcanologia all'Università dell'Islanda, ha dichiarato in un'intervista che questa nuovo sviluppo è stato inaspettato e che c'è il rischio di ulteriori aperture di fessure vulcaniche. Intervistato da mlb.is, il pilota Matthías Sveinbjörnsson ha descritto le scene viste dal suo aereo: "È estremamente difficile descrivere come ci si sente quando si vede quanto sia vicino alla città». La nota località termale di Laguna Blu a Svartsengi ha evacuato tutte le sue aree di attività