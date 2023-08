Uragano Idalia, auto scaraventata in aria dopo il passaggio di un tornado

Il video pubblicato sui social è davvero impressionante. A seguito di un tornado che ha toccato terra a Goose Creek, nella Carolina del Sud, lo scorso mercoledì, un auto è stata scaraventata in aria dal forte vento. Le immagini sono state riprese da una camera car che si trovava sull'intersezione che ha colpito la vettura facendola ribaltare come un giocattolo. La polizia locale ha riferito che due persone sono state trasportate in ospedale con ferite lievi.