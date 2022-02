Caro energia, cosa richia l'Italia in caso di guerra tra Russia e Ucraina

I venti di guerra che stanno soffiando lungo il confine tra Russia e Ucraina rischiano di far pagare un prezzo altissimo in tutto il Continente. Oltre alle preoccupazioni umanitarie e politiche, gli stati sono in allerta anche sul fronte dei rifornimenti di energia. E l’Italia è tra i Paesi per i quali la chiusura dei rubinetti russi potrebbe portare a problemi gravissimi. Più di altre nazioni confinanti, infatti, il Belpaese dipende dalle importazioni di gas dalla Russia. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound

