Strage Erba, il legale dei figli Frigerio: «Non ci sono assolutamente nuove prove»

(LaPresse) "Ma no, assolutamente. Non ci sono nuove prove". Lo ha dichiarato l'avvocato Adamo De Rinaldis, legale dei figli di Mario Frigerio e Valeria Cherubini, dopo l'udienza a Brescia del processo di revisione a Olindo Romano e Rosa Bazzi. La sera dell'11 dicembre 2006 Cherubini fu uccisa a colpi di coltello e spranga, mentre il marito, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, si salvò miracolosamente grazie ad una malformazione congenita alla carotide. "Aspettiamo che decidano i giudici, aspettiamo che decidano loro. I ragazzi sono sereni, confidano nella giustizia come hanno sempre fatto, Ne sono certi", ha aggiunto De Rinaldis.

Ultimo aggiornamento: 16:02

