Spagna, bomba d'acqua a Saragozza: le persone aggrappate al tettino delle auto

Ingenti danni materiali sono stati provocati nella città spagnola di Saragozza da una bomba d'acqua verificatasi improvvisamente nel tardo pomeriggio di giovedì. «Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato», ha commentato stamattina la sindaca Natalia Chueca. Come mostrato da immagini televisive, diverse strade del sud-est della città (la quinta della Spagna per popolazione) sono state completamente allagate. Diverse persone hanno avuto bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco dopo esser rimaste bloccate nei propri veicoli o in altri contesti a causa dell'improvviso temporale. Danni materiali in ingente quantità sono stati registrati nella serata di ieri anche nella città basca di Vitoria, colpita da una «fortissima grandinata» secondo i media locali.