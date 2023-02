Sanremo, Blanco distrugge tutto e Valerio Scanu attacca: «Il successo ti ha dato alla testa»

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha già acceso una prima polemica dopo l'esibizione di Blanco. Dopo la sua esibizione, infatti, il cantante ha cominciato a “spaccare tutto”, prendendo a calci tutto ciò che si trovava davanti sul palco ed uscendo tra i fischi del pubblico e lo stupore di Amadeus e Gianni Morandi. A riguardo, è intervenuto sui social anche un suo collega e, come lui, ex vincitore del Festival di Sanremo. Ecco in che modo Valerio Scanu ha commentato l’exploit di Blanco. Photo Credits: Kikapress; music: “Funday” from Bensound.com

