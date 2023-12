Sanremo 2024, ecco tutti i titoli delle canzoni in gara. Clara, Santi Francesi e Bnkr44 promossi tra i Big all'Ariston

Nel corso della serata finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, Amadeus ha svelato i titoli di tutti i brani che i 30 big che si sfideranno al festival canteranno sul palco dell'Ariston, alla kermesse dal 6 al 10 febbraio 2024.

I titoli delle canzoni di Sanremo

Ghali - Casa mia

Alessandra Amoroso - Fino a qui

Gazzelle - Tutto qui

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

Dargen D'Amico - Onda alta

Angelina Mango - La noia

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia - Mariposa

Loredana Bertè - Pazza

Mr. Rain - Due altalene

Geolier - I p' me tu p' te

Negramaro - Ricominciamo tutto

Rose Villain - Click Boom!

Mahmood - Tuta Gold

Diodato - Ti muovi

Annalisa - Sinceramente

Il Volo - Capolavoro

Emma - Apnea

Renga e Nek - Pazzo di te

La Sad - Autodistruttivo

Irama - Tu no

Big Mama - La rabbia non ti basta

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni - Finiscimi

Il Tre - Fragili

Alfa - Vai!

Maninni - Spettacolare

Sanremo Giovani

Poi c'è la gara di Sanremo Giovani, con i tre vincitori della gara che raggiungono i Big in gara a febbraio: sono Clara, I Santi Francesi e Bnkr44.

I Santi Francesi

I Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022. «La stiamo affrontando come se non fosse Sanremo - hanno raccontato all'Adnkronos - Abbiamo proposto un po' di canzoni, siamo in gara con un pezzo in cui crediamo e faremo del nostro meglio per suonarlo». La canzone con cui hanno vinto la puntata di Sanremo Giovani si chiama "Occhi Tristi", ed è «nata totalmente per caso, da un loop di batteria un po' jungle mentre eravamo in studio di registrazione». All'Ariston canteranno "L'amore in bocca"

Clara

In gara c'è anche Clara Soccini, una delle attrici protagoniste più amate della fiction Rai evento "Mare Fuori" ed ora tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani, dove è arrivata con il brano "Boulevard". «Il brano nasce come tutti i miei brani, al pianoforte - ha raccontato all'Adnkronos - "Boulevard" è una canzone che ho dedicato a mia mamma, che è da sempre e per sempre un punto di riferimento per me. Descrive il fatto che abbiamo molto bisogno l'uno dell'altro, nessuno è un animale solitario, e nessuno si salva da solo». Lei all'Ariston canterà "Diamanti grezzi"

Bnkr44

Tra le band ci sono i bnkr44. «È un brano pop, acustico ed elettronico, un mix micidiale, lo sentirete», raccontano. Band toscana frizzantina ed esplosiva che si presenta tra i 12 finalisti con il brano "Effetti speciali". «La canzone racconta di un amore finito con una metafora cinematografica», spiega la band. Loro all'Ariston canteranno "Governo punk".