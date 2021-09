«Ho fatto la seconda dose e mi basta, per Moderna non si parla di terza dose. Gli italiani non hanno bisogno dei miei selfie e decido io quando farli», così Matteo Salvini al Salone del Mobile di Milano risponde a un giornalista che gli chiede se farà una foto nel caso di una terza dose di vaccino. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it