Saluto fascista, l'eurodeputato bulgaro sanzionato per il suo gesto in Aula

E' stato multato l'eurodeputato bulgaro dell'Ecr Angel Dzhambaki per il suo saluto fascista. Il 16 febbraio, in Aula, Dzhambaki fece un gesto che ricordava chiaramente il saluto nazista nel corso del dibattito sul meccanismo di condizionalità per lo stato di diritto. «Ho deciso di imporre una sanzione all'onorevole Angel Dzhambazki per il suo comportamento improprio», per «un gesto che ricordava un saluto nazista nei confronti del presidente di questa assemblea, violando la reputazione di questo Parlamento», ha annunciato la presidente del Pe Roberta Metzola in plenaria. La sanzione è pari alla perdita di sei giorni di diaria, 338 euro al giorno, per un totale di circa 2 mila euro.