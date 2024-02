Russia, morto il fotografo Markov: documentò le proteste contro la detenzione di Navalny

A poche ore dalla notizia della morte di Aleksei Navalny, dalla Russia le agenzie di informazione riferiscono della morte, a 42 anni, del fotografo Dmitry Markov, noto per aver documentato con il suo iPhone la Russia sotto il governo di Putin e le proteste del 2021 per la liberazione di Aleksei Navalny. Tra le sue opere più riconosciute vi è l'immagine di un agente in tenuta antisommossa, ritratto seduto in un ufficio pubblico sotto un ritratto di Putin, venduta per beneficenza a 21.760 dollari. Oltre al suo impegno artistico, Markov si era dedicato al volontariato in un orfanotrofio e a supporto dei disabili, raggiungendo oltre 800.000 follower su Instagram.

La sua vita è stata segnata anche da una lotta contro le dipendenze.